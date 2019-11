Chico Díaz rescinde con el Ceuta y le sitúan en el Xerez DFC

Chico Díaz se ha desvinculado del Ceuta, es un futbolista del agrado de Edu Villegas y el Xerez DFC no descartaría incorporarle al equipo siempre y cuando Josu Uribe de el visto bueno a la operación. El veterano delantero, que no ha rendido esta temporada al mismo nivel que hace dos años, no ha sido una pieza indiscutible en los planes de José Juan Romero.

El club caballa ha tomado la decisión de desprenderse del ariete y quedarse con los otros dos delanteros, Nané y Cristo. El Ceuta le despide deseándole “lo mejor para su futuro”, señalan en nota de prensa.

El sevillano es todo un trotamundos del fútbol español. La pasada temporada tuvo un paso fugaz por el Recreativo en donde disputó cinco encuentros, todos ellos saliendo desde el banquillo ante el Don Benito, Badajoz, Murcia, Jumilla y CD El Ejido, y anotó un gol en su debut liguero.

El Xerez DFC quiere reforzar el equipo con dos fichajes, un delantero y un defensa central tras la baja de Jesús López por lesión. Edu Villegas no esconde que "es un jugador que me agrada mucho, pero no hemos contemplado su fichaje, se que ha sido hoy (miércoles) cuando se ha quedado libre "