Duras sanciones al Ceuta por los incidentes del domingo

La AD Ceuta ha sufrido un duro castigo por parte del Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol, tras los incidentes ocurridos en el partido del domingo ante el Xerez DFC.

El equipo caballa acabó con 8 jugadores sobre el terreno de juego tras las expulsiones de tres de sus futbolistas. A Sufian, uno de los expulsados, le han sancionado con siete partidos de suspensión. Según recoge el Comité de Competición, esos siete encuentros se reparten entre un partido por la doble amonestación, dos por dirigirse al árbitro en términos de menosprecio, uno por su expulsión y otros cuatro partidos por insultar al árbitro en el túnel de vestuarios.

Al técnico José Juan Romero, le sancionan con seis encuentros por insultar al colegiado del partido. El acta reflejó que el entrenador de la AD Ceuta le dijo al árbitro “eres un hijo de puta, hoy no vas a dormir tranquilo, eres el peor árbitro que me ha pitado en la categoría. Ojalá te retires por que le harías un gran favor al colectivo arbitral. Estoy seguro que esta noche no vas a dormir tranquilo. Eres malísimo, te has cargado el partido, a ver como sales de aquí hoy”.

Además, al Ceuta le multa con 600 euros por “incidentes del público de carácter grave”. Competición asegura que “no consta intervención por parte del club a fin de evitar dichos incidentes” y añade que queda “constatado la participación en esos hechos de directivos del club”. Por este motivo, se apercibe al conjunto ceutí de clausura de terreno de juego. Si se repiten hechos similares, el ‘Alfonso Murube quedará clausurado’.

Se libran de un castigo mayor Víctor y Jalid, también expulsados ante el Xerez este domingo, a los que Competición tan solo les castiga con un partido, el correspondiente a la tarjeta roja.