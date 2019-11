Hemos escuchado estos días la presentación del proyecto de remodelación de Los Jardinillos y manda narices, como dirían en mi pueblo, que se piensan gastar 3,2 millones de euros y apenas 80.000 € en la jardinería para talar y cargarse 73 árboles.

Es para mí una muestra de que los profesionales, ingenieros, arquitectos, urbanistas… que diseñan y piensan, viven en otro planeta, proponen esa barbaridad, dentro de un programa de fondos europeos EDUSI, que defiende la sostenibilidad de las ciudades.

Hasta ahora en todos los estudios desarrollados en la ciudad, incluido el famoso “y olvidado” plan estratégico de la ciudad y su alfoz para el periodo 2014-2020 se reconoce nuestra ciudad como una de las que más superficie verde tiene y eso es calidad de vida.

Decía que me parece increíble presentar esos diseños y proyectos pero me parece aún más escandaloso que los políticos, quienes toman las decisiones y lo tienen que aprobar no vean esa barbaridad, cuándo más conciencia social y política hay con el medio ambiente en el mundo, aquí se proponen talar 73 árboles.

Esto me recuerda una etapa no muy lejana donde se justificaba talar los árbolesdel paseo de la orilla del rio ¿se acuerdan? y también se daban los mismos argumentos, que quitan visibilidad, que si están enfermos, que si tapan señales y semáforos… Y al final cuando se tomó la decisión de pararlo, los árboles se mantienen, hay que cuidarlos y tratarlos para que no enfermen, y es un paseo para disfrutar.

Los árboles deben permanecer y queremos seguir disfrutando en este pulmón de la ciudad. Pensemos por un momento en nuestro entorno próximo, yo en mi barrio, en el Cristo, les aseguro que en los últimos 8 años se han perdido más de 50 árboles entre los que se caen, se secan, se talan y desaparecen. Y son muchos, porque luego los que plantan, si es que los ponen, son unos palitos escuálidos que muchos no sobreviven, por tanto los árboles desaparecen.

Los árboles son vida y los Jardinillos nos gustan con “arbolillos” como decíamos en la concentración en defensa del parque, que seguro vamos a repetir hasta que retiren del proyecto semejante barbaridad.