Vox retira su moción para la creación de un monumento en Palencia dedicado a la reconciliación nacional

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha obligado al grupo municipal de Vox a retirar su moción que pretendía denominar la nueva rotonda de acceso al hospital como de "Reconciliación Nacional" y erigir allí un monumento a la hispanidad, una uestión que ha suscitado un fuerte debate y que ha llevado al resto de grupos políticos a calificarla de provocadora, innecesaria y fuera de lugar. Finalmente Sonia Lalanda ha decidido retirar la moción para que sea debatida en la comisión de Cultura.

El Pleno ordinario del Ayuntamiento del mes de noviembre ha pasado sin pena ni gloria, lo más significativo ha sido el debate y posterior retirada de la moción presentada por Vox y que ha sido defendida por Sonia Lalanda asegurando que lo hacían abogando por la unidad de España porque ya ha llegado el momento de cerrar las heridas existentes y definiendo la Ley de Memoria Histórica como una ley sectaria, que divide y reescribe la historia a gusto de quién la propugnó. Ha insistido la portavoz de Vox en que no son un partido de ultraderacha sino un partid preocupado por la unidad de los españoles.

Ganemos entiende que esta moción no tiene sentido ya que el proceso de reconciliación necesita de más tiempo, un proceso largo que en españa todavía no se hadado y que dando un nombre a una rotonda no se soluciona ni aporta nada.

Desde Ciudadanos se han mostrado muy críticos calificando la propuesta como provocadora e igualándola a la idea del PSOE de "sacar a pasear a Franco justo antes de las elecciones". Ha pedido medidas e ideas para evitar que los jóvenes palentinos no tengan que emigrar y no volver una y otra vez al pasado. Ha aconsejado a Vox que sino le gusta la Ley de Memoria Histórica de los pasos necesarios para derogarla.

El portavoz popular se ha referido a esta Ley en términos como que estaba claro que no convencía a nadie, que a todos les parecía insuficiente y que ha llevado a una división entre españoles que ya estaba cerrada, pero ha asegurado que la moción no aporta nada ni tiene ninguna utilidad, ya que la única función de la rotonda de acceso al hospital es la de mejorar el tráfico y no la de crear polémica.

El PSOE se ha mostrado especialmente crítico tanto con la moción como con el ataque a la Ley de Memoria Histórica recordando que a día de hoy no existe un problema de reconciliación sino de reparación, que todavía no se ha dado. Ha asegurado Miriam Andrés no reconocer el país que la portavoz de Vox ha definido y ha realizado un alegato a favor de Palencia, "una ciudad muy poco sospechosa de ser nacionalista".