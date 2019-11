Buscan a un taxista de Sevilla... para darle las gracias

En su muro de Facebook, Lily Venegas compartió sus amigos lo que le ocurrió tras salir de marcha con sus amigas el pasado fin de semana. Se sintó mal y decidió marcharse. Pidió un taxi que la recogió en la Alameda y, como estaba mareada, el conductor le bajó la ventanilla. Ella cuenta que, además, fue a una gasolinera a comprarle un refresco y se encargó de darle conversación todo el tiempo, preguntándole continuamente si se encontraba mejor.

Ante esta atención, Lily reconoce: "Me he sentido a salvo dentro de su taxi. Al bajarme me ha acompañado hasta la puerta para cerciorarse que llegaba bien. No sé quien eres, ni tu matrícula ni tu licencia.... Pero gracias, muchas gracias por traerme sana y salva a mi hogar. Gracias a ti y a todo el gremio del taxi, por hacernos las vueltas de noche un poco más seguras".

La historia de Lily ha empezado a hacerse viral, compartida más de 2.200 veces en Facebook, también ha llegado a Twitter, donde algún usuario ha empezado a buscar al taxista sevillano para agradecerle públicamente su labor.

En Hoy por Hoy Sevilla hemos contado la historia de Lily y este anónimo taxista ¿nos ayudas a encontrarlo?