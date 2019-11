La corrupción no es solo valenciana

Nunca pero hoy mucho menos deberían aceptarse en política y menos en asuntos de corrupción ideas como la del ataque a través del y tú más o la del pasteleo con el borrón y cuenta nueva.





Tampoco sería de recibo que alguien se alegre o se consuele en nuestra Comunitat porque ahora la podredumbre se extienda a otra autónomia como Andalucía.





No sé a ustedes pero a mi sobre todo me preocupa lo que ha pasado, pasa y puede pasar en mi tierra, no estoy por el mal de muchos, consuelo de tontos aunque también es cierto que sentencias como la de los ERE o los gravísimos casos conocidos en Madrid o Catalunya, demuestran que la corrupción no es, ni mucho menos, una exclusiva valenciana como algunos intencionadamente quisieron vender.