El libro Entrena bien, vive mejor desvela cómo trabaja el primer centro de entrenamiento personal del país

Longevidad, prevención de enfermedades y calidad de vida. Las investigaciones científicas prueban que el ejercicio físico es una fuente de calidad y esperanza de vida inestimable.

Pero, para que esto sea así, la clave no está en la efectividad de la práctica, sino en la eficiencia que está determinada directamente por la sostenibilidad. Entrena bien, vive mejor. Así trabajamos en PERFORMA, desvela las claves para conseguir que un entrenamiento sea sostenible y efectivo. Un individuo que no tenga en cuenta esto, posiblemente obtenga resultados más rápidos, pero tendrá un mayor riesgo de encontrarse con algo que le obligue a parar: una lesión, una enfermedad o el burn out. Por el contrario, quien tenga una relación saludable con la actividad física, y sea capaz de introducirla en su vida sin desplazar otras fuentes de felicidad, quizá necesite algo más de tiempo para obtener los mismos resultados, pero, a cambio, los mantendrá para el resto de su vida.

Este es un libro didáctico y riguroso que, a través de la experiencia de sus autores, muestra cómo el ejercicio bien dirigido mejorará la longevidad, la prevención de enfermedades y la calidad de vida. La obra, avalada por prestigiosos profesionales como el dietista-nutricionista Julio Basulto o el fisioterapeuta del FC Barcelona Juanjo Brau, es un ejemplo de cómo entiende PERFORMA el ejercicio físico: un trabajo en equipo interdisciplinar. Por ello, cuenta con la colaboración de numerosos expertos, entre los que destacan: el preparador físico Jorge García Bastida; los psicólogos Alberto Soler, Gema García Marco y Manuel Antolín; el científico José Miguel Mulet, y los médicos Dr. Marcos Sopena, endocrino, y la Dra. Catherine Lauwers, jefa de cardiología del Hospital Quirón de Valencia.