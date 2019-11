Celades podría recuperar a uno solo de los lesionados para el partido contra el Betis

La victoria en el último partido que jugó el Valencia antes del parón, aquel 2-0 contra el Granada en Mestalla, no escondió un problema gordo con el que se encontraba Celades cuando entraba en el vestuario: un 37,5% de su plantilla estaba lesionada.

No va a mejorar demasiado ese porcentaje de cara al partido de este sábado contra el Betis. Sólo uno de los nueve lesionados tras el choque frente al Granada se ha recuperado ya. Es Rodrigo, que precisamente en ese último partido tenía que retirarse por unas molestias en la zona lumbar. Molestias de las que ya se encuentra perfectamente recuperado y ha completado sin problemas las tres sesiones de entrenamiento de esta semana.

El siguiente en cuanto a su próximo regreso a los terrenos de juego sería Carlos Soler. De hecho, a día de hoy, no estaría descartado para poder entrar en la convocatoria que Celades dará este viernes; aunque bien es cierto que lo tiene complicado porque aún no ha realizado ninguna sesión completa con el grupo. En esta línea estarían también Coquelin y Sobrino, con menos opciones aún, pero no descartados al 100% para el partido del sábado.

Los que sí son baja segura para el enfrentamiento contra el Betis son Guedes, Kondogbia, Cheryshev, Piccini y Diakhaby. De todos ellos sólo este último ha hecho algo de trabajo en campo, aunque todo de manera individual.