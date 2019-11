El creador de "Música en la Guerra Civil", explica en la SER las razones de la cancelación del concierto por parte del Ministerio de Cultura

“No es el momento por razones de actualidad política”, esa fue la explicación que el pasado jueves daba el responsable del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, organizador del concierto, para la suspensión del espectáculo “Música en la Guerra Civil Española”, creado y dirigido por el zamorano José Ignacio Petit, que estaba previsto ofrecerse este sábado en la ciudad charra.

Un concierto cancelado a última hora por el Ministerio de Cultura, al menos esa es la explicación recibida por el músico zamorano, que no comparte ni entiende esas razones “es un espectáculo que viene a ser un resumen de la banda sonora de aquellos años que traída a la actualidad nos puede servir para recordar y reflexionar sobre todo el dolor, el odio y la rabia que se vivió en España hace ochenta años para que no vuelva a suceder”, ha explicado Petit que aclara que el espectáculo no se inclina hacia ningún bando “son noventa minutos de música ininterrumpida precisamente para que no haya opción de escuchar ovaciones o abucheos al acabar según que piezas”, afirma.

“Música en la Guerra Civil Española” es un espectáculo de música, luces y danza en el que suenan, entre otras muchas piezas, el Cara al Sol, la Internacional, Els Segadors o el Eusko Gudariak, que se estrenó hace un año en el Teatro Ramos Carrión de Zamora con notable éxito y sin que en ningún momento se produjera manifestación alguna de rechazo o tensión entre el público.

Según el músico zamorano uno de los problemas que están teniendo es que no ha habido ocasión de defender y presentar el proyecto y en ese sentido se está valorando de cara a futuros conciertos, aunque de momento los ofrecimientos que se están haciendo simplemente no están teniendo respuesta, organizar charlas informativas previas al espectáculo para explicar el origen, contexto y significado de toda esa música.