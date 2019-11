Carmen Martín abandona lesionada la selección a once días del Mundial

¡Qué pena! La capitana y roquetera de la Selección Femenina de Balonmano, Carmen Martín, ha causado baja en la concentración del equipo nacional en Madrid que prepara a su participación en el Campeonato del Mundo a partir del próximo día 30. En su sustitución ha sido llamada la extremo del Super Amara Bera Bera, Maitane Exteberría.

La jugadora de Roquetas de Mar sufre una fascitis plantar en su pie izquierdo desde hace seis semanas, de la que no ha podido recuperarse totalmente, según ha determinado una resonancia magnética que se le ha realizado. Pese a ello, la jugadora del CSM Bucarest seguirá un proceso de recuperación para intentar participar con España a lo largo del Campeonato del Mundo.

"Me da muchísima pena, me hubiera encantado estar ya con el equipo compartiendo esta experiencia, pero por desgracia aún no estoy preparada al cien por cien", ha manifestado la jugadora, en declaraciones facilitadas por la Federación Española.