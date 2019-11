Pedro San Ginés: "No hay cobertura legal para estar 26 años sin ir a trabajar"

"Nunca he cuestionado ni la profesionalidad ni el buen hacer de Fernando Ruíz como se ha dicho. Tampoco es una vendetta personal", explica Pedro San Ginés, ex presidente del Cabildo y líder nacionalista en Lanzarote. Según un informe encargado por San Ginés a Recursos Humanos en la legislatura anterior, el trabajador del Cabildo fue cedido a la Fundación César Manrique a principios de los noventa de manera irregular. El propio Ruíz explicó a SER Lanzarote que Pedro San Ginés pretendía presentarle "como un fugitivo dándole una patada a la Fundación César Manrique a través de mi", dijo el trabajador. "Me informan verbalmente de que no hay cobertura legal para que un trabajador esté fuera de su puesto de trabajo 26 años", explica San Ginés. "Todo lo contrario, hay requerimientos nunca respondidos para su reincorporación a su puesto de trabajo", añade.

"Consciente del enfrentamiento y de la guerra que la Fundación decidió protagonizar", explica Pedro San Ginés. "Es posible que esta sea la razón por la que a mí me trasladan que no había cobertura legal para esta situación. Me entero en enero y es entonces cuando actúo y además lo hago de manera discreta, tratando de evitar echar gasolina al fuego. Es la Fundación la que no responde", explica San Ginés. El ex presidente del Cabildo señala que "la confrontación de la Fundación con la Institución es consecuencia del uso partidista y partidario que ésta hace de César, atribyéndole una ideología que no tenía. César no tenía más ideología que Lanzarote", concluye San Ginés.

Pedro San Ginés critica también la "sumisión" del Gobierno de Ángel Víctor Torres al de Pedro Sánchez

El líder de CC en Lanzarote también se ha referido a otros asuntos de actualidad como los presupuestos canarios. "Nos preocupa sobremanera la reducción a la mitad del FDCAN que se distribuía con un criterio similar al de la Triple Paridad, beneficiando a las islas periféricas, esto fue un bálsamo para las islas no capitalinas que nos permitió soñar con muchísimos proyectos que ahora están en riesgo", explica Pedro San Ginés. "Son unos presupuestos que responden a la sumisión del Gobierno de Ángel Víctor Torres al de Pedro Sánchez", añade el ex presidente. Además, Pedro San Ginés asegura que CC en Arrecife está considerando llevar las cuentas de las Fiesta de San Ginés a los tribunales. "Si tuviera que hacer mi apuesta particular, creo que es ahí donde terminará", explica San Ginés.