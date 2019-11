Obradovic: "El Barça es un equipazo"

Zelcko Obradovic ha passat pels micròfons del 'Què t'hi Jugues!' en la prèvia del partit d'Eurolliga que enfrontarà al seu Fenerbahçe amb el Barça de Pesic. Obradovic és un entrenador històric, ja que té fins a 9 eurolligues en el seu haver. Malgrat aquest gran palmarés, a hores d'ara el seu equip no passa pel seu millor moment: "A mi equipo le pasa muchas cosas. Hemos tenido a jugadores clave en selecciones, no hemos tenido tiempo de trabajar con ellos, han habido lesiones y molestias. Con todo esto, nuestro juego no es el esperado".

Sobre les informacions que parlaven d'una possible sortida d'Obradovic, això ha explicat: "No entro en esto, no vivo de rumores. Todo lo que se habla no me interesa. No sabía nada. Yo tengo mi trabajo e incluso soy feliz cuando el equipo no está bien. Vamos a intentar reaccionar y jugar mejor".





El Barça de Pesic

"El Barça ha hecho grandes fichajes y no se nota que no tienen a 2 bases, les doy la enhorabuena. Hay 18 equipos que quieren estar en la Final Four, el Barça es un equipazo... Esto es largo y puede pasar de todo, pero sin duda tienen equipo para estar en la Final Four de la Euroliga".

"No me sorprende que Mirotic esté en el Barça. Las dos partes están contentas".





La polémica esbroncada als seus jugadors

Sobre un vídeo d'una bronca del propi Obradovic cap als seus jugadors, el tècnic també s’ha mostrat molest a l’hora de respondre: "No quiero hablar de ello, no hay ningún problema con mis jugadores. A esta edad ya no voy a cambiar, respeto mucho a mis jugadores. Si a alguien le molesta, lo escucharé. Llevamos muchos años juntos y hemos ganado muchísimos títulos. Hemos de seguir adelante".