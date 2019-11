El PSOE Villarrobledo plantea demandar al PP por no facilitarles información requerida al consistorio

El 22 de octubre los socialista pidieron que se les proporcionara la relación de facturas pagadas por el consistorio desde que tomó posesión el Partido Popular. Germna Nieves explica que consideran que no es posible que hasta que el PP tomara posesión en junio las nóminas se pagasen sin problema y ahora hayan dejado de abonarse. Por eso han requerido al cosistorio esta información

El plazo para poner a disposición esta información es de cinco días. Los socialistas argumentan que ya llevan casi un mes esperando. Hay otra información "no comprometida", según Nieves, que sí se les ha facilitado. Afirma que los populares vuelven a las andadas, al no proporcionar información como hicieron en la legislatura 2011-2015. Entonces el PSOE les denunció y los tribunales les dieron la razón. Ahora se plantean volver a hacerlo si la situación no cambia.