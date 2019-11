Capítulo 14: Los GAL y la extrema derecha contra HB. Los asesinatos de Brouard y Muguruza

LOS GAL Y LA EXTREMA DERECHA CONTRA HB

Dedicamos 'La Ventana de la Memoria' a dos dirigentes de la izquierda abertzale asesinados el mismo día, un 20 de Noviembre, hace 35 y 30 años, con 5 años de diferencia: Santiago Brouard, en 1984, y Josu Muguruza, en 1989.

En 'La Ventana de la Memoria' recogemos en este capítulo los testimonios delas hijas de ambos dirigentes abertzales asesinados; para Edurne Brouard y Ane Muguruza, sus casos aún no están resueltos, al márgen de la autoría material.

Edurne Brouard, que tenía 25 años cuando asesinaron a su padre, recuerda que su primera reacción fue de sorpresa, después de "un dolor intenso, tristeza y pena", pero que sintió una gran empatía y solidaridad de todos los compañeros del médico y político abertzale.

Ane Muguruza nació 17 días después del atentado y relata que ha ido construyendo la imágen de su padre con los años: con lo que contaban en casa, los amigos o leyendo sobre él, del que destaca que era una persona "cercana, divertida, quesiempre sacaba una sonrisa a su familia, y con gran capacidad de análisis".

Edurne Brouard cree que aún no se ha hecho justicia tras el asesinato de su padre; "no creo que la justicia española sea justa ni sea justicia", y no tiene duda "de que los objetivos estaban claramente elegidos". Brouard añade que "todas nuestras tesis se han demostrado ciertas cuando nada había que hacer, y cuando las planteamos fueron sistemáticamente rechazadas para dar la impunidad a los que han atentado contra la izquierda abertzale y contra los que atentaron contra Santi Brouard".

Ane Muguruza asegura que con los autores materiales no termina la vía judicial porque "para mí, quién apretó el gatillo es lo de menos; lo que me interesa es quién dio aquella orden de asesinar a Josu, a Santi y a otros tantos, y esa orden no la dio cualquiera ni la extrema derecha".

SANTIAGO BROUARD Y JOSU MUGURUZA

El médico pediatra, Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna y portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco fue el primer miembro de la cámara vasca asesinado en el ejercicio de su cargo.

Fue asesinado el 20 de noviembre de 1984 mientras atendía a un niño en su consulta de Bilbao y fue abatido a tiros por dos sicarios contratados por los GAL.

La investigación fue larga y sumó años de declaraciones. En mayo de 1993, una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo condenó a 33 años de cárcel a Rafael López Ocaña, por ser uno de los autores materiales del asesinato, y a 8 años a Juan José Rodríguez Díaz, alias El Francés, por suministrar las armas del crimen.

Una nueva sentencia en Junio de 2003, aunque admitía el móvil político del crimen y la implicación de terceras personas, absolvió del asesinato a José Amedo, Rafael Masa y Luis Morcillo por falta de pruebas.

Este año se ha cumplido el centenario del nacimiento de Santiago Brouard.

Josu Muguruza, nacido en el bilbainobarriode Rekalde, era periodista además de político. Formó parte de KAS y de Herri Batasuna. Fue asesinado en Madrid, también un 20 de noviembre de 1989, 5 años después que Santiago Brouard, cuando se encontraba en el bar Basque del hotel Alcalá de Madrid. Su asesinato fue reivindicado por los GAL

De acuerdo con la reconstrucción del atentado, el objetivo de los asesinos eran Iñaki Esnaola y Jon Idígoras, pero fallaron y las balas alcanzaron a Josu Muguruza y a Iñaki Esnaola, que resultó herido.

La compañera de Josu, Elena Bárcena, dio a luz 16 días después a una niña, Ane, que nació en el Hospital de Cruces el 7 de Diciembre de ese mismo año. Josu Muguruza hubiera cumplido 61 años.

Ambos asesinatos, cometidos un 20 de Noviembre, se consideran de gran simbolismo para la extrema derecha española, ya que ese día se celebra el aniversario de las muertes de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.