Generación Z, Premio Solidario 2019

“Generación Z”, de la Cadena SER País Vasco, ha recibido el "Premio Trabajo de comunicación" de la ONCE Euskadi, que ha fallado los Premios Solidarios 2019 con el objetivo de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones o medios de comunicación que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia.

En esta edición, este premio lo ha recibido el podcast dirigido por la periodista Olga Grande, con un marcado componente de interés social e inclusivo, donde los jóvenes de entre 11 y 17 años son los protagonistas y hablan de los temas de actualidad que les preocupan, dando a conocer sus realidades.

Asimismo, "Madejas contra la violencia sexista"; "Mikel Ruiz"; "Petronor"; y el Ayuntamiento de Bilbao también han recibido alguno de estos premios solidarios.

De ese modo, el "Premio Institución, Organización, Entidad, ONG" ha recaído en “Madejas contra la violencia sexista” de la Asociación Harituz de Astigarraga. Un proyecto colectivo de ámbito nacional, que a través de sus diferentes acciones pretende sensibilizar y visibilizar sobre el impacto que tienen las desigualdades de género como sustento de la violencia contra las mujeres, así como señalar las ausencias que suponen las víctimas.

El "Premio Persona Física" ha sido para Mikel Ruiz, ex director de Cáritas Bizkaia, por su empeño tanto personal como profesional en resolver las dificultades de miles de personas golpeadas por la crisis económica o situaciones de desvalimiento debidas a numerosas causas, además de su trabajo en el ámbito del voluntariado, han asegurado desde la organización.

Petronor ha recibido el "Premio Empresa de la Economía Social" por su compromiso en el ámbito de la inserción laboral de personas con distintas discapacidades en áreas tanto administrativas como técnicas de ingeniería química, industriales, y por su colaboración en el Plan de Empleo para jóvenes con discapacidad “No te rindas nunca”, que promueve el acercamiento de jóvenes universitarios con discapacidad al mundo laboral.

Y el "Premio Administración Pública" ha sido para el Ayuntamiento de Bilbao por el II Plan +60 “Ciudad amigable con las personas mayores”, trabajando tras establecer las bases a favor de una ciudad mejor adaptada a las necesidades específicas de una población que envejece, alentando el envejecimiento activo, y optimizando las oportunidades de salud, participación y seguridad en la línea de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, el jurado calificador de los Premios Solidarios ONCE Euskadi 2019 estuvo formado por Cristina Arias, consejera general de la ONCE; Rafael Ledesma, presidente del Consejo Territorial de ONCE Euskadi; Juan Carlos Andueza, delegado territorial de ONCE Euskadi; Alejandro Martínez Berriotxoa, director general de Fundación Eroski, y director de Salud y Sostenibilidad de Eroski; Juan Ibarretxe, concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao; César Coca, adjunto a la dirección de El Correo; y Eva Domaica, jefa de contenidos de la Cadena SER del País Vasco.

La entrega de los Premios Solidarios 2019 tendrá lugar en el marco de la gala del próximo 4 de diciembre, a las 19.00 horas, en el auditorio Mitxelena del Bizkaia Aretoa de Bilbao.