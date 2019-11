Se busca acompañante para Fali

El Cádiz no podrá contar con Cala para el encuentro ante el Lugo en Carranza. El central ha decidido parar. "Ayer probé y no estoy al 100 %. Voy a esperar unos días para estar a tope y volver al grupo", afirmaba en sus redes sociales. Con la cantidad de lesiones musculares que hay en el equipo y algunos jugadores que recaen de las mismas o se lesionan en otra zona, parece que Cala ha preferido no arriesgar e ir un poco más lento en su recuperación para no recaer.

Con la ausencia de Cala y Mauro, ambos lesionados muscularmente, Cervera tiene tres opciones para cubrir el eje de la zaga. Cervera tiene a Sergio Sánchez y a Rhynner cono sustituto naturales y al canterano Sergio González como otra opción probable. No hay que olvidar que Sergio González fue quien sustituyó a Mauro en Tenerife, aún estando Rynner en el banquillo. Es cierto que el suizo está saliendo de lesión y que no ha vuelto a jugar desde que se rompiera también muscularmente.

Otra opción es la entrada de Sergio Sánchez. Quizás el central de más jerarquía que tiene el cuadro cadista junto con Cala, pero que parece haber caído en desgracia desde pretemporada. Solo jugó en Alcorcón en aquel encuentro en el que Cervera hoz siete cambios.