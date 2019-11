Firma de discos de Sergio Dalma

Sergio Dalma es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más emblemáticos del pop español y de Cadena DIAL, la emisora de música en nuestro idioma más escuchada en canarias y nuestro país

Hoy estará presentado y firmando ejemplares de su último disco, “30… y tanto” en el Corte Inglés de 3 de mayo de Santa Cruz de Tenerife, después de hacerlo ayer en Las Palmas, a partir de las 18.00 horas

Este álbum aniversario, como no podía ser de otra manera, encontramos un guiño a sus éxitos de siempre, grabados de nuevo para actualizar su sonido. Esta renovación y puesta a punto sorprende y vuelve a demostrarnos que las grandes canciones son eternas. No obstante, Dalma no ha querido limitarse a la mera celebración, por lo que incluye también tres temas inéditos, casi como una promesa. Una promesa, anticipada gracias a su nuevo single, “Donna”, con la que mira hacia el futuro y nos desvela los primeros acordes de su nuevo sonido.

Una promesa para ver al Sergio Dalma que disfruta con sus shows en directo, siempre enérgicos, algo que se deja ver en todos los tracks de este “30…y tanto”. Los matices son evidentes en temas tan icónicos como su “Bailar Pegados”. La intensidad en su voz, la amplitud en los tonos, a veces tan graves, a veces incluso agudos…Sergio Dalma abre un nuevo camino para recorrer lo que esté por llegar y lo hace con canciones como “El diablo dentro”, que según el cantante, “Muestra esa faceta rockera que me gusta mostrar en mis conciertos”.

La carrera de Sergio Dalma es, por definición propia, una de las más exitosas del género pop en nuestro país. No solo por su icónica voz, elemento indispensable en su propuesta musical, que le aupó hasta el éxito allá por el año 89. También por su cercanía, humildad y transparencia. Si fue su talento el que, sin duda, le llevó a conseguir la certificación de Disco de Platino con “Esa Chica es mía”, es su buen hacer el que le ha llevado a permanecer vigente en popularidad y cifras de venta en una industria musical muy cambiante durante estos 30 años.

Su estilo, tan propio y versátil, ha acompañado a varias generaciones a través de canciones que hoy se ven convertidas en himnos. Todos esos años de trabajo y dedicación por la buena música se ven hoy recogidos en “30…Y TANTO”, el álbum que conmemora el 30 aniversario de su carrera. Con la sensación de estar en la mitad del camino, Josep Capdevila, (la persona detrás del personaje), solo tiene palabras de gratitud. Así lo demuestra en el título de su nuevo álbum, disponible a partir de hoy. Ese “…y tanto” es el resumen que Dalma escoge para agradecer a su público, al de ayer, al de hoy y, desde luego, al de mañana, el apoyo durante tantos años.