Convocan la Comisión de Seguimiento Contra la Violencia de Género y de Atención a las Mujeres Víctimas

La delegada de Igualdad, Cristina Durán, ha presidido junto al delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos González, la reunión de la Comisión de Seguimiento Contra la Violencia de Género y de Atención a las Mujeres Víctimas celebrada en el Convento de Santo Domingo. A la misma han asistido Áurea Pérez-Clotet como representante de la delegación en Ronda del Colegio de Abogados de Málaga; Pablo López Santos, inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda; Miguel Ángel Aranda, jefe provisional de la Policía Local de Ronda; Andrés Morillo, director médico del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, y Elena González, responsable de Igualdad del Centro del Profesorado de Ronda.

Durante este encuentro la delegada de Igualdad ha informado de que el objetivo del mismo ha sido establecer “las medidas a seguir durante el próximo año para prevenir uno de los grandes problemas de la sociedad como es la violencia de género de las las actuaciones que se desarrollarán por parte de las instituciones presentes”.

También Durán ha leído un comunicado con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género este próximo lunes 25 de noviembre en el que se ha recordado que en este 2019 un total de 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. “Resultan intolerables estas cifras de la vergüenza que no dejan de incrementarse. ¿Acaso normalizamos los asesinatos terroristas porque se produzcan en diferentes lugares del mundo? ¿O denostamos la legislación que pretende prevenir, evitar o combatir esos asesinatos porque a pesar de todo sigan ocurriendo? Por supuesto que no, y si a alguien se le ocurriera verbalizarlo se le tacharía de insensato. La violencia de género es una de las más degradantes violaciones de los Derechos Humanos”, ha dicho Durán.

En el comunicado la delegada de Igualdad ha recordado también que el pasado año se firmó por las instituciones representadas en esta comisión el Protocolo de Coordinación para la Violencia de Género y Atención a las Mujeres Víctimas en el municipio de Ronda y donde se recoge el compromiso de las mismas en el ámbito sanitario, judicial, igualdad, empleo, educación y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado basado en los principios de cooperación,coordinación y colaboración con el objetivo de ser “una herramienta eficaz de la administración local contra la violencia de género”. En el protocolo aparecen una serie de medidas concretas a desarrollar durante el presente año para la implementación del mismo entre las que Durán ha citado la puesta en marcha de una campaña de información con cartelería específica de los recursos disponibles en el Centro de Información Municipal de la Mujer (CIMM) de Ronda para todas las instituciones y entidades que atiendan a mujeres víctimas de violencia de género, con la inclusión de los institutos de enseñanza secundaria de la ciudad.