Aparcisa afirma que si el ayuntamiento da una solución a los placeros ellos negociarán una salida

El Centro de Congresos acogió ayer una reunión con la asistencia de unas 160 personas, convocada por Aparcisa para explicar a vecinos y vecinas, comerciantes y ciudadanía en general, la situación en la que se encuentra el proyecto del nuevo mercado central. El gerente de la empresa, Álvaro Gordillo, explicó las soluciones que han ofrecido al ayuntamiento ante las dos principales cuestiones que plantean para rescindir el contrato.

Por lo que se refiere a la afección del tráfico al Misteri d'Elx y la declaración como Patrimonio de la humanidad, Gordillo confirmó que han presentado hasta cinco propuestas de tráfico y a todas les han puesto pegas. La última con entrada y salida por la calle Salitre y la peatonalización del carrer Major de La Vila.

En cuanto al refugio de la Guerra Civil, Gordillo le restó valor histórico o patrimonial. Aseguró que la ley que lo protege es posterior al contrato del mercado y sin efecto retroactivo y explicó que en cualquier caso, podrían abrir un acceso al refugio desde la planta menos cuatro del parking.

Gordillo dijo que todo esto no ha servido de nada frente al interés del ayuntamiento por “cargarse el proyecto”. Álvaro Gordillo quiso evidenciar ante los medios de comunicación el "teatro" que se hizo desde el ayuntamiento respecto al hallazgo de la entrada al refugio hace un par de semanas. "Nos pidieron permiso para entrar para arreglar una tubería, llegaron con una inmensa máquina y abrieron un boquete para acceder al refugio desde arriba, lo que es hasta peligroso".

El gerente de Aparcisa también recriminó al alcalde, Carlos González, el no haber encontrado un hueco en su agenda para verse en persona esta semana, (estaban citados la pasada semana y Gordillo canceló la reunión) y explicó que la empresa es una mercantil cuyo objeto es ganar dinero " aunque a la vez sea generando un beneficio para la ciudad". El único escollo es la situación de los placeros. Gordillo aseguró que si el ayuntamiento llega a un acuerdo con los vendedores que están en el mercado provisional ellos no tienen ningún problema en negociar una salida pactada y una indemnización económica.





Placeros

Los placeros afirmaron ayer con absoluta rotundidad que no están dispuestos a que se llegue a una solución respecto al proyecto del mercado que suponga no construirlo o hacer un mercado y trasladar el parking al otro lado del rio como proponía el consistorio. Manuel Valverde ha dicho que ellos firmaron un contrato legal, han estado ya aportando las cantidades económicas a las que se comprometieron y que tambien Aparcisa tiene un contrato legal con el ayuntamiento. No se plantean nada, por tanto que no sea un nuevo edificio para el mercado con un aparcamiento debajo