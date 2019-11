Los comedores escolares podrían volver en diciembre

Los comedores escolares de la provincia de jaén que se vieron, de un día para otro, sin servicio por el cese de la empresa Royal Menú Catering, podrían volver a funcionar al inicio del segundo trimestre.

Así lo ha confirmado, a preguntas de Radio Jaén, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Antonio Sutil. Informaba que se han presentado varias empresas al concurso de licitación del servicio, aunque no podía concretar el número de ellas. Y aseguraba que para finales de diciembre podría estar adjudicado el servicio de comedor escolar en los 37 colegios que se vieron afectados por esta cuestión.

Sutil explicaba que "la situación, actualmente, es que hay diferentes empresas que han concursado, ya se han abierto los sobres, se está constatando que cumplen los requisitos y, por tanto, prosigue el proceso de adjudicación". Defiende que esto sólo se podía arreglar "de forma legal" y no cabían las soluciones temporales que "han defendido otros", en clara referencia a los partidos de la oposición. Remarca textualmente que fue la empresa, y no la Junta de Andalucía, "la que dejó abandonados" a niños y familias. El delegado de Educación prevé que el servicio pueda estar licitado, si no hay problemas, dentro de un mes.

"Si todo sigue su trámite normal, sería para finales de diciembre. Pero, como hay vacaciones, esperamos que para la vuelta de Reyes estén en marcha ya los comedores", anunciaba. Además, ponía énfasis en el trabajo de los profesionales educativos del gobierno regional reiterando "el agradecimiento a todas las familias y a los equipos directivos de los centros y profesionales que en estos momentos siempre dan lo mejor de sí mismos".