El 'Carmen de Michelena' no se trasladará

El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, descarta el traslado del centro de menores 'Carmen de Michelena' fuera de la ciudad. Fue una petición realizada por el partido de ultraderecha, VOX, en la capital jiennense a través de su portavoz Salud Anguita que incluso llegó al pleno municipal en forma de moción, argumentando que existe malestar entre los vecinos de la zona por un supuesto aumento de la delincuencia en el casco antiguo. Recordamos que VOX es el partido en el que se apoya el gobierno de la Junta de Andalucía formado por PP y Cs.

Antonio Sutil decía que es un servicio importante para la ciudad y descartaba el aumento de la delincuencia en base a los más de 30 menores que se hallan en este centro. Ante la insistencia de esta redacción, negaba que se fuera a aplicar el traslado del centro a las afueras de Jaén tal y como solicitó VOX.

"Lo que tenemos que seguir trabajando es en darles los mejores recursos para que puedan hacer su trabajo, donde está, de la manera adecuada. Para eso pido la colaboración de todos los partidos para que se haga una buena gestión", afirmando un claro "por supuesto" cuando se le insistía desde Radio Jaén en que el centro quedará ubicado en el centro histórico.

Palabras del delegado durante unas jornadas de puertas abiertas del Centro de Protección de Menores al que fueron convocados tanto asociaciones como vecinos de la zona. Previa a una visita al 'Carmen de Michelena' se producía una reunión en el Salón Mudéjar de la capital donde se mostraba el trabajo realizado hasta el momento por los profesionales del Centro en la inserción de estos menores de entre 12 y 18 años. Un ejemplo de ello es Aminoum Aboubakar, un artista de la pintura que incluso cuenta ya con exposición propia en el mismo Centro.

"Ahora soy mayor de edad y estoy en una casa de Jaén Acoge. Salí del Carmen de Michelena hace dos meses ya. El centro es un buen sitio, no como todo el mundo piensa de él". Afirmaba que quiere dedicarse al arte, pero que no puede hacerlo completamente. Por ello decía buscar "algo de trabajo fijo". Pero no pierde la esperanza y Aboubakar asegura que su intención es en un futuro poder dedicarse completamente a su pasión, la pintura.