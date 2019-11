Exercicios fáciles e efectivos para practicar durante o embarazo

Unhas das mellores noticias que podes recibir, se o estás buscando, é que estás embarazada. Cando chega o embarazo todo cambia. O mundo parece que se pon patas arriba e moitas das rutinas que antes realizabas han de mudar, pero non teñen porque desaparecer.

Un exemplo é o deporte. Practicar exercicio é fundamental no día a día para manter o copo en forma e liberar a mente. En moito casos cando unha muller queda embarazada, a actividade física é o primeiro que elimina da súa rutina. E é un error. Un enorme error. Ainda que cada vez son menos, Isaac Videchao, dende o seu centro deportivo, confésanos que cada día son máis as mulleres en xestación que se achegan a preguntar e pedir información sobre os adestramentos para futuras mamás.

O primeiro que hai que ter en conta é o ritmo de actividade que a muller realizaba antes de quedar embarazada. Se a activida física realizada era alta, non ten porque baixala de xeito autmático, se non que ha de adaptar eses adestramentos a cada etapa do embarazo con axuda de profesionais."Unha embarazada non é unha enferma que teña que quedar na cama. Se non hai un embarazo de risco practocar deporte vai incluso diminuír as dores do embarazo", subliña Videchao.

Se pola contra, nunca antes se practicaou exercicio comenzarase por actividades lixeiras. Camiñar, traballo cardiovascular lixeiro e de equilibrio. "Como colocar os pes, a cadeira... facernos coscientes do noso corpo porque cando vivimos un proceso de xestación podúcese un aumento da hormona relaxina que fai que os ligamentos se alonguen máis, enton é importante telos fortes"

O traballo en eliptica é unha boa opción. Esta máquina non produce tanta presión a nivel interno coma outras tipo bicicleta estática. Ainda que se non che gusta traballa sen compañía, ou a preguiza apodérase deti, hai opción de clases guiadas.

Nas sesións colectivas hai que ter en conta difernetes variables: Eliminar impactos coma saltos, limitar os levantamentos por encima da cabeza para non danar a zona lumbar, evitar a postura tumbadas boca arriba... "Sempre se intenta adaptar os exercicios as limitacións de cada embarazada, pero non queden ca dúbida pórque pracaticar exercicio estando embarazada é moi beneficioso. Sempre facendo caos ós médico, a matrona... "

