El Gobierno tiende la mano a todos los partidos para que apoyen los presupuestos autonómicos antes de que acabe el año

Las consejerías del Gobierno regional están en fase de elaboración de los presupuestos autonómicos, ya que la hoja de ruta que ha marcado el presidente López Miras es que entren en la Asamblea Regional en la primera semana de diciembre, para que comience su trámite parlamentario y concluya con su aprobación definitiva antes de final de año.

Para sacarlos adelante se requiere, sobre todo, del concurso de VOX, algo que no ve difícil Martínez Vidal, que se justifica en que serán unos presupuestos "positivos para la Región". "No debe haber ningún problema", asevera la portavoz, que quiere que el resto de partidos, "no solo Vox", apoyen esta propuesta.