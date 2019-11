José Higón: "Hemos crecido mucho desde que Miguel Rivera está aquí, nos ha hecho creer en nosotros"

El UCAM Murcia CF continúa en su semana de preparación de cara al compromiso liguero que le enfrenta al San Fernando el domingo. Los gaditanos ocupan la segunda plaza en la tabla del Grupo IV de Segunda División B. El encargado de ilustrar a los medios de comunicación cómo está el equipo y la situación que atraviesa, tras el empate de la anterior jornada, ha sido José Higón. El extremo ha aclarado cómo han sido sus dos semanas de suplencia y cómo se reivindicó con un gol frente al Córdoba: "Llevaba dos semanas donde no era titular ni salía desde el banquillo. La jugada afortunada de mi gol de la semana pasada la aproveché para anotar ese gol tempranero. Siempre me he sentido cómodo con un centro del campo de cuatro, pero este año me estoy sorprendiendo con tres arriba", ha destacado.

A pesar de puntuar, el valenciano ha continuado aclarando que "el domingo tuvimos la oportunidad de ganar, esto es trabajar día a día y el equipo lo sabe. En fútbol puede pasar cualquier cosa, como el error de la semana pasada donde nos empatan. Cuando tengamos un poco más de suerte, no sufriremos tanto en los partidos".

Sobre el puesto duodécimo del UCAM en la tabla, Higón ha valorado cómo es la visita a un campo complicado como es el Iberoamericano: "El partido de este fin de semana es importante, es un rival complicado. En la Segunda B es un partido distinto por semana. No somos de lo mejor fuera de casa, pero no hay favoritismos e iremos allí a competir". No se marca objetivos a medio plazo, el atacante prefiere ir semana a semana ya que "tenemos que pensar en ir partido a partido e ir sumando. Al final semana a semana, no podemos ponernos objetivos de aquí a Navidad, hay que sumar los mayores puntos posibles".

Pero sin duda, lo que no se puede negar es que la llegada de Miguel Rivera, en un punto crítico del equipo, ha supuesto un soplo de aire fresco para los universitarios: "Desde que está aquí el míster hemos crecido mucho, línea por línea hemos dado un salto de calidad. Nos falta suerte de cara a gol cuando lleguen los goles esto cambiará. Miguel Rivera ha implementado un método de convivencia, de estar en el vestuario, con unión y ser un equipo. Cuando él llegó intentó ayudarnos y empezar con una base y retocar temas tácticos. Nos ha hecho creer quién somos y la calidad que aportamos al equipo. Lo estamos notando, está haciendo un gran trabajo".

Para finalizar, ha afirmado que existe mucha unión con su compañero Rafa de Vicente, fruto de esa convivencia por la que apuesta Rivera: "Rafa de Vicente y yo casualmente hablamos de hacer esa jugada porque me gusta aparecer. Le dije que sin mirar la tirara, que yo me encargaba de pelearme con los defensas. Al final es la comunicación que tenemos y conocernos más. Conocerse día a día te hace estar más cómodo en el campo", ha apostillado Higón.