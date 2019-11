Luciano Calvo "Exceptuando o céspede natural, o demais se pode conseguir"

A menos dun mes de que o Bergantiños reciba ao Sevilla na primeira eliminatoria da Copa do Rey, aínda non se sabe en que lugar da provincia da Coruña se disputará ese histórico encontro. Nas bases do novo formato do torneo, vén estipulado que os equipos de primeira e segunda, deben xogar sobre herba natural, pero o diario Marca filtraba uns días antes do sorteo, que están dispostos a modificar esa norma.

Sobre o resto de demandas, o presidente, Chano Calvo mostrouse optimista e admitiunos que entre concello e club están traballando arreo para poder cumplilas nas Eiroas. Ademais, falamos con Santi Canedo, porteiro dos locais que xogou un ano no filial hispalense.