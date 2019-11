El EFIDES acoge unas jornadas sobre ciberseguridad dentro del programa mixto "Palencia al Día II"

El Programa Mixto de Formación y Empleo “Palencia al Día II”, ubicado en el Centro EFIDES, comenzó el día 1 de septiembre de 2019 y desarrollará su actividad hasta el día 29 de febrero de 2020. El programa está gestionado por el Ayuntamiento de Palencia, y coordinado desde la Agencia de Desarrollo Local, subvencionado por la Junta de Castilla y León y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Un total de 8 alumnos, trabajadores, procedentes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se están formando como expertos/as profesionales en el campo de la Seguridad Informática.

Este programa, cuyo itinerario está enmarcado en el Certificado de Profesionalidad de Seguridad Informática, tendrá por objeto educar en la seguridad a la ciudadanía, generando beneficios sociales permanentes, inculcando valores de utilidad pública y social, destinado principalmente a Centros Educativos y Entidades Sociales. Para ello seguirán dos líneas de actuación:

La primera línea de actuación será llevada a cabo a través de una jornada de puertas abiertas de seguridad informática en el Centro EFIDES, la semana del 29 de noviembre de 2019, coincidiendo con el Día Internacional de Seguridad Informática.

Se realizarán en horario de 10 h. a 14 h., 4 sesiones diarias de 30-45 minutos de duración.

Los destinatarios de esta primera línea de actuación serán grupos concertados o personas individuales interesadas en la materia.

Las charlas estarán distribuidas de la siguiente manera:

Los días 27 y 28 de noviembre las charlas serán impartidas por los alumnos/as-trabajadores/as del Programa Mixto de Garantía Juvenil “Palencia al Día II”. Y la temática será:

• 10:00 -> Apertura

• 10:30 -> “6 reglas básicas en redes sociales”

• 11:15 -> “Videojuegos, Nuevas Tecnologías y Control Parental”

• 12:00 -> Pausa café

• 12:30 -> “¿Somos actores o víctimas en Internet?”

• 13:15 -> “Seguridad en la red en tu día a día”

• 14:00 -> Cierre

El 29 de noviembre se clausurará la jornada con la participación de 4 ponentes expertos en la materia, de manera que sea una experiencia enriquecedora también para los participantes en el programa, así como para otros interesados. Y la temática será:

• 10:00 -> Apertura

• 10:30 -> “Where is your data? On internet”, por Amador Aparicio de la Fuente (CSE. Chief Security Envoy de ElevenPaths, profesor en el Centro Don Bosco de Villamuriel, mentor en el Programa Talentum de Telefónica y Auditor de Seguridad).

• 11:15 -> “Ciberseguridad: más allá de un antivirus”, por Julio Cesar Miguel Pérez (CEO de Grupo CFI, Presidente de APETIC, Presidente del Comité de Gestión del Sello de Ciberseguridad para Organizaciones de la AEI Ciberseguridad).

• 12:00 -> Pausa café

• 12:30 -> "El eslabón débil de la cadena", por Miguel Ángel Atienza Sardón (Técnico de Informática del Ayuntamiento de Palencia).

• 13:15 -> "Cifrado. Herramienta fundamental en la ciberseguridad", por Miguel Ángel Mádico del Amo (Docente del Programa Mixto de Garantía Juvenil “Palencia al Día II”).

• 14:00 -> Clausura de la jornada

La participación es libre y gratuita. Para ello reserva tu plaza a través del formulario online https://forms.gle/BJPTecAcStVCVMgU8, disponible en las redes sociales del Ayuntamiento y la Agencia de Desarrollo Local y en la web municipal: www.palenciadesarrollo.com, en la sección Formación-Palencia al Día II.

Puedes inscribirte también el mismo día de la jornada en el centro EFIDES. Hasta completar aforo.