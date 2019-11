Primeros pasos para la canalización del gas en el Cristo con una duración prevista de un año

Una histórica reivindicación del Barrio del Cristo de Palencia, comienza a hacerse realidad. Se dan los primeros pasos para la canalización del gas mediante el soterramiento de las tuberías de aquellas viviendas que las tienen en exterior. Las obras, en su día la compañía de gas Nadgia anunció una inversión de 875.000 euros, durarán menos de lo previsto. Se habló de varias fases, pero la empresa prevé finalizarlas en un año. Además, no tendrán coste para los vecinos.

Según se ha explicado en una asamblea vecinal convocada por la Asociación de Vecinos del Cristo, la canalización se hará a suficiente distancia de las fachadas para que no se produzcan daños en las mismas, para que no se agrieten. Un sistema de georadar detectará otras conducciones para que no sufran desperfectos. Las conducciones de gas se engancharán a las viviendas afectadas por las obras. En un primer momento se habló de varias fases, cuando se firmó el convenio en abril de 2018 se apuntó que los trabajos acabarían en 2022, pero todo apunta a que el proceso será mucho más ágil con una duración de en torno a un año.

Con estas obras que dan sus primeros pasos tras los permisos pertinentes, se posibilita no sólo mejorar la infraestructura e instalaciones de gas que exiten en parte del popular barrio, sino también hacer una importante apuesta por la eficiencia energética. El convenio se firmó en el pasado mandato, cuando Alfonso Polanco era alcalde de la ciudad, Era entonces presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo Miguel Ángel Brugera.Los trámites burocráticos se cerraban tras dar el visto bueno al proyecto la Junta de Castilla y León y tras la pertinente licencia por parte del Ayuntamiento de Palencia.