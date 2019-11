Un estreno y proyecciones cinematográficas protagonizan Segojazz

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tendrá lugar la decimoctava edición de Segojazz, que incluye como novedad la proyección de dos películas con protagonismo para los músicos Chet Baker y Miles Davis el primero de los días. El sábado 30 de noviembre se podrá escuchar en primicia el último trabajo del bajista y contrabajista David Ruiz, y el domingo 1 de diciembre, como cierre, la trompetista canadiense Rachel Therrien, presentará Vena, junto a un grupo de tres músicos.

Las tres jornadas de Segojazz, organizadas por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, tendrán lugar en la sala Julio Michel de La Cárcel_Segovia Centro de Creación. El acceso para las dos sesiones cinematográficas es libre hasta completar el aforo. Por su parte, la entrada para los dos conciertos tiene un precio de 7 euros, y se puede adquirir desde el viernes 22 de noviembre en el Centro de Recepción de Visitantes y en www.turismodesegovia.com.

El viernes 29 de noviembre se proyectarán dos referentes cinematográficos del mundo del jazz. La tarde comienza a las 20 horas con Born to be blue, filme del año 2015, dirigido por Robert Budreau y protagonizado por Ethan Hawke, que narra la turbulenta vida de Chet Baker. Y a las 22 horas el ciclo continúa con Ascensor para el cadalso de Louis Malle (1954), película que cuenta con una mítica banda sonora del trompetista Miles Davis. La entrada a ambas proyecciones es gratuita hasta completar el aforo

Segovia será la primera ciudad donde se escuche en directo el primer disco como líder de banda de David Ruiz, Where we come from. Un trabajo con jazz, rock, flamenco y músicas del norte de África. Los integrantes del David Ruiz Septet provienen de Cuba, Irán, Chile y España. Una formación compuesta por Shayan Fathi a la batería, Jorge Vera al piano y teclados, Marcos Collado a la guitarra, Roberto Nieva al saxo alto, Jorge Vistel a la trompeta, el propio David Ruiz al bajo eléctrico y contrabajo. Completa el septeto el bailaor Kelian Jiménez.

Segojazz 2019 se clausura con el Rachel Thierren Quartet, que presenta en Europa su quinto disco Vena. Rachel Therrien es considerada una de las músicas de jazz más prometedoras de su generación. Ganadora del Premio TD Grand Jazz de 2015 en el legendario Montreal International Jazz Festival y el Stingray Jazz Rising Star Award de 2016, ha compartido escenarios con músicos de la élite mundial en clubes, festivales y televisión de Europa y América. Thierren continúa siendo la anfitriona de la Serie de Compositores de Jazz de Montreal, que fundó en 2013 para contribuir a la comunidad jazzística de la ciudad.