Martos quiere cambiar presión por alegría

Iván Martos ya habla como un veterano en el Almería. El defensa regresará a la convocatoria tras cumplir sanción y avisa de los peligros de un Numancia que no pierde desde el 13 de octubre. Los rojiblancos sienten la presión de tener que ganar este fin de semana para romper la racha de tres empates consecutivos y celebrar el primer triunfo con Guti en el banquillo. Todo pasará por descubrir el mejor fútbol y quitarle el protagonismo a los sorianos, que solo están un punto por debajo en la clasificación: “Es un partido importante para recuperar la confianza del equipo. Jugamos en casa y es clave contar con la afición, porque viene un gran Numancia, un rival que está haciendo las cosas genial y está quinto”.

Nuevo estilo

Pide tiempo Martos para que se vea un mejor Almería. Reconoce que ha cambiado todo de la noche a la mañana, con un Guti que prefiere un juego mucho más elaborado, desechando en la medida de lo posible el pelotazo directo al delantero. El defensa vio brotes verdes el pasado sábado: “El cambio es importante, porque el estilo de Guti es diferente al de Emanuel y poco a poco nos sentimos más cómodos. Ya en Elche tuvimos más paciencia con la pelota y es el primer paso a crecer”.

Ansiedad

Desde el principio se puso el listón muy alto y cualquier resultado que no sea ganar implica presión para el siguiente partido. Iván Martos pide más tranquilidad para valorar que después de casi cuatro meses de competición, el Almería ni siquiera ha salido de zona de Play Off: “Quizá la ansiedad viene del gran inicio de Liga, donde nos metimos arriba pronto. Seguimos en la lucha cada semana y no nos desenganchamos. El objetivo es bonito, muy grande, y es verdad que con más alegría veríamos las cosas con más tranquilidad y no con tanta presión”.

Eso sí, el polivalente futbolista rojiblanco firma tener esta presión por ascender que no por evitar bajar: “Es todo muy diferente. La presión que tienes por ascender es bonita, motiva mucho más al futbolista, aunque si estás abajo sufres más”.

El balón

El Numancia no se esconderá este domingo e Iván Martos tiene la receta para hacerle sufrir: “Creo que va a ser un partido muy duro. El Numancia trata bien el balón y habrá momentos en los que ellos tengan la posesión, y es ahí donde nos tenemos que hacer fuertes. El plan es salir a dominar”.