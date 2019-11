Arranca la IX edición de SER Solidarios

Por noveno año consecutivo, Cadena SER Madrid Sur (94.4 FM) organiza, en colaboración con Cáritas, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz y la asociación vecinal Aire Nuevo, la campaña SER Solidarios para recoger alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes nuevos y regalos para mayores en los colegios, institutos y escuelas infantiles de Pinto.

La campaña se desarrollará entre el 21 y el 29 de noviembre y pretende recoger alimentos no perecederos (aceite, latas de conservas, potitos, legumbres, comida preparada, tomate frito, galletas, dulces navideños, etc…) y productos de higiene personal (champú, pañales, desodorante, detergente, dentífricos, cepillos de dientes, etc…) a beneficio de Cáritas que permitan ayudar a familias en peligro de exclusión social. En total se habilitarán cerca de una veintena de puntos de recogida entre colegios, institutos, escuelas infantiles y edificios municipales, entre los que se encuentran el Centro de Ocio para mayores Santa Rosa de Lima (C/ Torrejón nº 1), Concejalía de Educación (C/ Italia 6) y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA, Plaza del Raso Rodela, 6), además de la Asociación de Personas con Discapacidad (Parque del Egido s/n) y la sede de Cáritas (C/ Terreros 6).

Por el derecho a estrenar, al menos, una vez al año

Además de alimentos, la campaña también recogerá material escolar y juguetes NUEVOS, no bélicos ni sexistas, que serán repartidos por la asociación vecinal Aire Nuevo (Parla), así como regalos para personas mayores (cinturones, pañuelos, carteras, bufandas, colonia, etc…) que serán distribuidos por Mensajeros de la Paz dentro de la campaña “Los Mayores también creen”.

En ambos casos, la campaña incidirá especialmente en que tanto los juguetes como los artículos para mayores sean nuevos para garantizar que los beneficiarios puedan tener el derecho a “estrenar, al menos, una vez al año”.

Además, el Club Atlético de Pinto y Pintobasket también participarán en la campaña con sendas convocatorias de recogida de productos a beneficio de Cruz Roja durante la celebración de diversas convocatorias deportivas.

La campaña contará además con la colaboración del ayuntamiento de Pinto, Aserpinto y las emisoras SER Madrid Sur (94.4 FM), Los40 Madrid Sur (97.7 FM) y Cadena Dial Madrid Sur (92.1 FM) así como www.sermadridsur.com y www.coplaco.com en la difusión de la campaña.

Durante las siete primeras ediciones de la campaña se han logrado recoger más de 31.000 kilos de alimentos y productos de higiene personal, 5.500 juguetes y más de 700 regalos para mayores.

