La Plataforma Feminista de Alicante recordará el 25N a las 97 mujeres "víctimas de feminicidios" de 2019

La Plataforma Feminista de Alicante conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, como todos los años, recordando en la Plaza de la Montañeta a las 51 asesinadas por sus parejas o exparejas. En esta ocasión, en la que ya se ha batido el récord de asesinatos machistas desde que hay estadísticas, se insiste en que el Estado no abandone la implantación de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El acto arrancará el lunes 25 de noviembre a las 19.00 horas y no solo se leerán esos 51 nombres, sino también el de otras 46 víctimas de feminicidio que no se incluyen en los listados oficiales y que han sido asesinadas por hombres con quienes no tenían vínculos afectivos, así como el de los niños igualmente asesinados y aquellos que han quedado huérfanos. Además, se dibujará en el suelo el símbolo de la mujer y se extenderá una alfombra roja alegórica y actuará la rapera ilicitana Hakuna Tanaka.

Yolanda Díaz, miembro de la Plataforma, ha lamentado que el machismo esté tan arraigado aún en la sociedad que impida a hombres y mujer “caminar juntos hacia la igualdad, algo que se combate con la educación”, ha dicho.

Díaz ha expuesto también el "terror sexual" con la aparición de las "más de cien manadas" de las que se ha tenido conocimiento en los últimos tres años. "Ese terror que dice no vayas por las calles", ha afirmado la portavoz. "No nos morimos, somos asesinadas, nos maltratan, nos vejan y nos amenazan", ha expuesto y además, ha comentado situaciones provocadas por el 'sexting' y el 'ciberacoso' y ha recordado el caso de suicidio de una trabajadora de Iveco: "Eso también es violencia machista y también lo condenamos".

Violencia institucional

Pero además, ha destacado Yolanda Díaz, la importancia de hacer frente a la “violencia institucional” tras la irrupción de la ultraderecha de VOX en ayuntamientos y en les Corts Valencianes. Una realidad que impide que salgan adelante las declaraciones institucionales, ha dicho Díaz, quien ha puesto en valor que, por el contrario, se presentará una Proposición No de Ley por la "emergencia feminista".

Además, se ha felicitado de que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género lleva implementadas el 76 % de las medidas contempladas, circunstancia que "no pasa con el pacto estatal desde el año 2007, cuando se firmó. Necesitamos dotación presupuestaria, recursos humanos y materiales; personas expertas para abordar de una forma eficaz y efectiva la violencia de género".

Plaza de la Montañeta

Las feministas, igualmente han denunciado la “poca sensibilidad” municipal hacia este acto con la instalación, de nuevo, del belén en un espacio ya “emblemático” para las protestas alicantinas y sabiendo que la Plataforma celebra cada 25 de noviembre desde hace 13 años. En su opinión, resta capacidad para acoger a las personas que se concentren el próximo lunes 25.

"Con otros gobiernos en el Ayuntamiento siempre les hemos dicho que hasta el día 25 no colocaran toboganes u ocuparan la plaza; este año no nos lo respetan", ha criticado y ha estimado: "Quieren que no ocupemos esta plaza que es muy significativa para Plataforma Feminista desde el año 2006". No obstante, sí ha reconocido que la Concejalía de Igualdad colabora con la instalación de la megafonía que se utilizará el día 25N.