Jesús Muñoz: "No podemos estar llorando continuamente e ir a La Nucía con pesimismo"

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este viernes 22 de noviembre con Daniel Rodríguez.

El Hércules visita este domingo a partir de las 17 horas (Á punt) el Estadio Olímpico Camilo Cano para medirse a uno de los equipos revelación de la temporada, La Nucía. Ha sido una semana muy dura para los blanquiazules después del mal partido que hicieron ante el Valencia Mestalla.

Diego Benito podría ser uno de los cambios que introduzca Muñoz ante La Nucía / Hercules CF

El técnico del Hércules, Jesús Muñoz ha sido el protagonista del día. Ha hablado hoy ante los medios de comunicación y ha explicado que la visita de esta semana de uno de los dueños, Juan Carlos Ramírez, fue para "arengar a los jugadores y mostrar su preocupación por la marcha del equipo".

Jesús Muñoz, aseguró que su equipo debe ser más regular en su rendimiento para salir de la mala dinámica en la que se encuentra y que le ha llevado a ocupar una plaza en la parte baja de la clasificación.

"El inicio de la competición fue malo y desde mi llegada no hemos tenido la regularidad necesaria para escaparnos y eso nos penaliza", dijo el entrenador, quien pidió pasar página al partido "horroroso" que jugó el Hércules ante el Mestalla". El técnico pide no lamentarse más de los errores que comete el equipo y que no pueden ir a La Nucía con "pesimismo" porque eso les puede perjudicar.

Tres bajas tiene Jesús Muñoz para visitar el Estadi Olímpic Camilo Cano, Samuel Llorca, que fue operado esta semana, Felipe Alfonso y Jesús Alfaro. Además, se esperan cambios en el once titular tras el desastroso partido que hizo el equipo ante el Valencia Mestalla. Diego Benito se perfila como titular para tratar de tener más control de juego y también se esperan cambios en defensa. El Hércules estará acompañado de unos 250 seguidores en las gradas del estadio de La Nucía.

El entrenador de La Nucía, César Ferrando ha declarado este viernes que el Hércules es un gran equipo, que el mal inicio de temporada le está lastrando en estos momentos y asegura que a final de temporada estarán arriba. Analizamos la previa del partido con Juan Antonio Carcelén.

César Ferrando observa atentamente un lance del partido entre La Nucía y el Villarreal B / La Nucía

En baloncesto, esta noche a partir de las nueve la Fundación Lucentum se mide a domicilio a uno de los favoritos al ascenso, Palencia. Los alicantinos llegan al choque tras pasar una semana tranquila después de la holgada victoria del pasado viernes ante Oviedo y con el objetivo de competir ante otro gallito de la categoría. Palencia llega con un balance de siete victorias y dos derrotas. Analizamos la previa del partido con José Vicente Baeza.

El Lucentum ha realizado este viernes una suave sesión de tiro en el escenario del partido / HLA Alicante

En balonmano, en la Liga Asobal, el Benidorm se enfrenta este sábado en casa a partir de las seis a Balonmano Nava. El equipo alicantino es sexto en la clasificación con 9 puntos mientras que Nava es noveno con 8 puntos.

Además, hoy ha pasado por SER Deportivos Alicante Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, con sede en Alicante, para hablarnos de varios actos que organizan en el pabellón Florida Babel este fin de semana. Este sábado se celebra un Campeonato de España de Hapkido y el domingo un Seminario gratuito de Defensa Personal Femenina y el Gran Seminario Internacional de Hapkido. Todo ello, como preludio del Campeonato de España por clubes que se celebrará del jueves 5 al domingo 8 de diciembre en el Pitiu Rochel.

Seminario de Defensa Personal Femenina / Cadena SER