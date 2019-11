El PSOE inicia el camino de una moción de censura

El PSOE ha anunciado su intención de iniciar una ronda de contactos con Ciudadanos, Podemos e IU para plantearles la posibilidad de presentar una moción de censura contra la alcaldesa de Aranda. La portavoz municipal socialista dice que el PP “tiene paralizada a esta ciudad” que no sólo “no avanza, sino que retrocede a marchas forzadas”. Por otra parte, considera que los resultados de las últimas Elecciones Generales, unido también al de las autonómicas y municipales, legitima a este partido para intentar cambiar el signo político del Consistorio arandino. En el lado contrario, Mar Alcalde entiende que el descalabro de Ciudadanos del 10 de noviembre le debería hacer reflexionar sobre si le conviene o no seguir respaldando la alcaldía del PP. “Nosotros pedimos a Ciudadanos, sobre todo a tenor de los resultados del 10 de noviembre, que reflexione después de su propio hundimiento y que analice que esta situación aquí en Aranda no es sostenible, que no deben sostener al Partido Popular que esto es de una gravedad bastante considerable”, expresa Mar Alcalde.

El primer grupo de la oposición, que ganó las últimas elecciones municipales, espera que estos contactos fructifiquen. En esta ronda de contactos, que Mar Alcalde propondrá como secretaria de la agrupación local socialista en una asamblea prevista esta tarde, no tiene ninguna intención de incluir a Vox. A pesar de que puede coincidir con este partido en algunas cuestiones, como es el caso del último pleno donde quedó sobre la mesa la revocación de la aprobación inicial del PGOU, la portavoz socialista considera que su partido tiene el deber moral de frenar el auge del partido de Abascal en todos sus ámbitos por su ideología ultraderechista. “Creo que hay que frenar a Vox, que es una amenaza para nuestra sociedad por los predicamentos o principios que tiene de xenofobia, de revanchismo y su postura de negación de la violencia de género”, enumera la portavoz del PSOE.