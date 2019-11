Rozada: "Estas cinco finales van a marcar la temporada"

El Real Oviedo apura sus últimos entrenamientos antes de medirse a la UD Las Palmas el próximo domingo a las 18.00 horas. El conjunto azul viajará mañana con la necesidad de volver a ganar para salir de los puestos de descenso y reencontrarse así con la victoria, que no llega desde hace un mes contra el Girona. El 20 de octubre fue el último triunfo del conjunto ovetense y desde entonces acumulan dos empates y dos derrotas.

El Oviedo tendrá el domingo enfrente a un rival en horas bajas también, y que tiene 4 puntos más que los azules. Será el primero de los 5 partidos que le quedan a los carbayones antes de terminar el año, que además coincidirá con el final de la primera vuelta.

Escucha la rueda de prensa de Javi Rozada.

Este viernes fue turno para la rueda de prensa previa al encuentro y en primer lugar Javi Rozada señalo las bajas que tendrá el equipo: "Contamos con todos menos con Juanjo Nieto y Saúl Berjón, a quien echamos de menos. Con él Borja tiene menos presión. Esperemos que vuelva la semana que viene".

El técnico se ha puesto manos a la obra para dar vuelta a la mala situación es consciente de los errores cometidos ante el Real Sporting: "Sabemos que no hicimos un buen partido en líneas generales. Sabemos lo que hicimos mal, nos faltó estar mejor colocados para hacer más daño todavía. El campo no nos ayudó a nuestra propuesta. El segundo tiempo el Sporting estuvo mejor que nosotros. Supimos sufrir porque apenas tuvieron ocasiones. Tenemos que recuperar el espíritu de Tenerife o Zaragoza en casa".

Rozada podría hacer cambios en el once y eso podría afectar a un Riki que fue titular el pasado fin de semana, y en quien el técnico confía a pesar de la juventud: "Riki el otro día estuvo muy, muy bien. Tuvo mucho personalidad. Fue uno de los perjudicados por el campo. Es un futbolista de un primer control exquisito y de acelerar la jugada. Va a ser importante con nosotros".

Mucho se está hablando estos días de la falta de un director deportivo o secretario técnico. El Real Oviedo sigue sin cerrar llegadas en esa parcela tan clave, pero el míster no cree que deba afectar a la plantilla: "Al jugador que venga un director deportivo no le compete. No tenemos ningún problema, ni los jugadores ni yo. Tenemos que ganar en Las Palmas para terminar la primera vuelta de la mejor forma posible".

Además a él en lo personal, tampoco le influye esa ausencia de una cabeza visible: "Intento centrarme en el partido del domingo. Nada de eso nos tiene que distraer.Estas cinco finales van a marcar la temporada. Está siendo un año durísimo. Intentas dirigir lo que está en tu mano. Confío en el club, que son los que están trabajando en ello".

"Te aseguro que el club está mirando cosas, hay una lista. Si no hay jugadores tocados, están cerca de hablar con ellos. César está todo el día ofreciendo jugadores. Sabemos el perfil de futbolista que queremos. El club no para y está todo el día trabajando, que la gente no se preocupe porque la plantilla se va a reforzar seguro. Hablo con César y tenemos un plan, pero se te puede caer el lunes porque el fútbol cambia de un día a otro. Si llegamos al final de la primera vuelta en lugar de salir 3 jugadores igual no se va nadie", comentó sobre el mercado de fichajes.

Para el partido ante la UD Las Palmas Javi Rozada no puede contar con Saúl Berjón y Juan Nieto por lesión, y en su convocatoria de 18 jugadores repite una semana más el canterano Riki. La noticia más destacada de la convocatoria ha sido la ausencia del central Carlos Hernández, titular en las últimas jornadas, y tampoco entra Joselu, presente el pasado domingo ante el Sporting.