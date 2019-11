El pleno de Tomelloso aprueba una moción para mejorar los autobuses interurbanos

Esta moción la presentó el Partido Popular pero fue aprobada por unanimidad tras incluirse una enmienda del equipo de gobierno. Se va a trasladar la propuesta al Ministerio y a la Consejería de fomento.

Entre los problemas que encuentran están las malas comunicaciones con los pueblos de alrededor, como con Alcázar de San Juan, la eliminación de la línea con Cuenca o la pérdida de frecuencias con Socuéllamos. Javier Navarro, del PP Tomelloso, destaca el problema con los estudiantes que tiene que ir a Albacete, ya que no hay plazas suficientes y en ocasiones no pueden viajar. También los universitarios que van a Ciudad Real, debido a que el autobús sale muy tarde no puede llegar a primera hora a clase.

El texto recoge que se estudie la modificación de los horarios de las rutas, que se implemente económicamente el contrato de la línea con Albacete, que se licite el trayecto con Toledo y que se mejore la conexión de Tomelloso con su entorno.