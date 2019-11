Óscar Cano: "El equipo ha hecho méritos más que suficientes para liderar la liga"

El entrenador del CD Castellón, Óscar Cano, ha comparecido este mediodía para analizar la previa del encuentro ante la UE Llagostera, así como toda la actualidad albinegra.

El preparador granadino admite que la UE Llagostera no está en la parte alta por casualidad y resalta su faceta de juego directo, así como sus jugadas a balón parado. “Es un equipo que se junta muy bien y difiere mucho cuando juega en casa o fuera, como no puede ser de otra manera por la peculiaridad de su estadio. Ellos le sacan un rendimiento increíble a su fortaleza, su casa. Destacan sobre todo por su juego directo, buscando sobre todo Sascha, que aquí no lo van a tener.. Está muy bien confeccionado y, además, tiene un balón parado poderoso. Vamos a tratar de que suceda aquello que queremos que acontezca”, analiza Cano.

En cuanto a las lesiones de Víctor y Jairo ante el Real Murcia CF, Cano afirma que entre hoy y mañana se les efectuaran las pruebas pertinentes: “Hay que esperar un poco, entre 48 y 72 horas, para saber exactamente lo que tienen, teniendo en cuenta que son dolencias musculares”. Asimismo, insiste en que dichas lesiones son lo más negativo que se llevan de las semifinales de la Copa RFEF. “Más allá de que cuando se pierde un partido a nadie le gusta y es lógico que las primeras horas no estés a gusto con el resultado, nosotros tenemos que tener otra perspectiva porque probamos muchas cosas. He leído y me han transmitido que era un partido para ver quién valía y para es así”, reconoce el granadino.

Por último, aunque el equipo efectuó uno de los mejores partidos ante el Hércules de Alicante CF, el entrenador del combinado albinegro insiste en que la plantilla lleva haciendo un gran trabajo desde el inicio de la temporada. “El encuentro ante el Hércules fue completo porque nos exigieron mucho no solo por la estructura, sino también por la calidad de sus jugadores. Cuando todos los diarios partieron de que Falcón había sido el mejor, evidentemente nosotros estamos contentos porque eso significa que fue un buen partido. Y a eso hay que sumarle que Álvaro Campos pasó prácticamente desapercibido. Fue un partido muy completo si tenemos en cuenta la totalidad del encuentro. Aunque yo creo que ha habido momentos que hemos jugador mejor que en ese partido. Sin duda, el equipo ha hecho méritos más que suficientes para llevar 27 puntos y liderar la clasificación”, finaliza Cano.