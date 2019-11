Calleja: "No queremos despegarnos de las plazas europeas ni cambiar objetivo"

Javier Calleja, entrenador del Villarreal, señaló este viernes que el equipo "quiere estar arriba" y en el duelo ante el Celta de este domingo saldrán a ganar para no despegarse de las plazas europeas y tener que "cambiar el objetivo".



El Villarreal recibirá el domingo a un necesitado Celta de Vigo, que tras el cambio de entrenador necesita sumar victorias que le alejen de las posiciones de descenso, si bien callejo comentó, en rueda de prensa, que preparan el partido como "si el Celta fuera el líder de la Liga".



"No sabemos muy bien a qué Celta nos encontraremos. El cambio de entrenador les trae nuevas ilusiones, pero en casa tenemos que seguir en buena línea", manifestó Calleja, que destacó el talento de los jugadores de su próximo rival, pero dijo que "cuando estás abajo cualquier revés te afecta".



Para Calleja, el Villarreal está en un buen momento como local y pretende seguir en la misma línea ante un Celta del que dijo que aunque ya jugó con su nuevo entrenador ante el Barcelona ese partido "no es un referente claro" por lo que no saben bien lo que se pueden encontrar.



Calleja se mostró tranquilo ante el calendario que debe afrontar su equipo. "No tenemos presión por el calendario porque ante los equipos de arriba competimos bien, me preocupa más sumar buenos resultados contra los equipos de abajo", aseguró.



"Debemos ganar para mantener nuestro objetivo. Si no sumamos victorias aparecen otros objetivos y no queremos que ocurra", señaló el entrenador, que para este partido recupera a Sergio Asenjo y Karl Toko Ekambi.



Con el que Calleja no podrá contar es con el central Raúl Albiol, al cual sustituirá Ramiro Funes Mori. "Tenemos total confianza en el trabajo de Funes y será nuestra apuesta ante el Celta. Ha esperado de manera profesional su oportunidad y el domingo la tendrá", aseguró.

