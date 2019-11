Luis César admite que si no cortan la "hemorragia" van a la "quiebra"

El entrenador del Deportivo, Luis César Sampedro, ha admitido que, si el equipo gallego no corta la sangría de goles, se va a la "quiebra", en referencia al descenso a Segunda División B, ya que considera insostenible mantener la media que lleva, con 29 tantos en 16 jornadas, una "hemorragia" que tratará de empezar a cerrar este sábado ante el Alcorcón.

"Nosotros somos los responsables de nuestro sufrimiento y del de todo el deportivismo, que sufre porque el equipo está mal clasificado y porque tiene 29 goles en contra, que son los goles que tenía que llevar en la jornada 30. Ese es el mal que tenemos", comentó en rueda de prensa.

El técnico indicó que "los primeros responsables de los goles" encajados son, por este orden, "el entrenador, los delanteros, los medios, los defensas y el portero".

"Con estos goles en contra no vamos a ningún lado y tenemos que ver cómo lo solucionamos. Nuestro equipo no puede llegar a la jornada 32 con 58 goles en contra. Si llegamos con esos goles, estamos descendidos. Lo digo aquí porque se lo he dicho a ellos (los jugadores), que así nos vamos a la quiebra", apuntó.

Luis César reconoció que los males futbolísticos afectan "a la cabeza de los jugadores" porque "la angustia y el estrés te devoran".

Relación con la afición deportivista

El técnico dijo que entiende los silbidos de la afición y que "tolerarlos forma parte" del "oficio y el sueldo" de los profesionales.

"Si silban, hacen bien; somos responsables de su sufrimiento", sostuvo el preparador blanquiazul, quien reconoció que le "gustaría un Riazor lleno y con el equipo", pero al mismo tiempo consideró que no pueden exigir nada ya que son los colistas de la tabla con 10 puntos.

"Nosotros no hemos trabajado para tener un Riazor lleno y con el equipo. Para tener un Riazor lleno y con el equipo tienes que darles puntos y juego a los aficionados", comentó.

Así ve al rival: el Alcorcón

Del Alcorcón, que no ha perdido a domicilio esta temporada y no cae en LaLiga SmartBank desde el 4 de octubre, dijo que "lo está haciendo muy bien".

"Es un equipo sólido, corre mucho, es difícil de batir, pero ya da igual que venga el Alcorcón, el Cádiz o cualquiera, porque tenemos que cambiar la partitura. Al final, todos los rivales son difíciles y todos nos marcan gol. Viene un buen equipo y tenemos que hacer nuestro trabajo", sostuvo.

Luis César dará un giro de timón ante el Alcorcón pero no hará "una revolución" y señaló que a los delanteros les exigirá que den el máximo 60 minutos y ayuden en defensa, porque a falta de media hora pretende sustituirles.