El Campus de Gandia genera un impacto económico de 25 millones de euros al año en la Safor

Un estudio de la Universitat Politècnica de València muestra el potencial económico del Campus Universitario de Gandia, que según la publicación tiene un impacto económico global de más de 37 millones de euros al año. De esta cantidad, 25 millones de euros repercuten en la Safor.

El estudio ha sido elaborado por los investigadores de la Universitat Politècnica de València, Lluís Miret y Manela Fernández y el investigador de la Universitat de València, Enric Sigalat, con la colaboración de los estudiantes Jefrey Flores y Javier Muñoz.

Según fuentes del Campus Univesitario de Gandia, el estudio revela "el impacto generado a corto plazo por el Campus" y se centra entre otros, en aspectos como el gasto en bienes, los servicios e inversiones de la propia universidad; o la en la generación de renta directa a través de los pagos al personal. A estos impactos directos se suman los efectos indirectos, "como consecuencia del efecto multiplicador del aumento de actividad, que incrementa la demanda de otros sectores".

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València genera un gasto directo de 13 millones de euros al año. Del total de los 13 millones generados directamente por el Campus, 9 millones se quedan en la Safor. Para estimar el gasto indirecto y gasto inducido generado por el Campus, se aplica un multiplicador de la matriz de coeficientes técnicos del modelo de Tablas Input-Output de la Comunidad Valenciana, explican Manela Fernández y Luís Miret, investigadores del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV. Así, se llega a la estimación del impacto económico total de 25 millones de euros en la Safor.

No se han analizado los impactos económicos a largo plazo, consecuencia de la incorporación de talento a empresas y administraciones o del impacto de la investigación, porque no eran objetivo de este estudio. Según Jesús Alba, director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València 'las principales aportaciones de la universidad residen en la formación integral de las personas y también en la investigación, que generan valor añadido a empresas y organizaciones y al conjunto de la sociedad, contribuyendo a hacerla más justa, próspera y sostenible. Sin embargo, estos impactos son difíciles de cuantificar y por ello hemos considerado necesario medir lo que sí podíamos valorar objetivamente: el impacto económico a corto plazo".

Desglose del impacto

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València genera un gasto directo de 13 millones de euros al año. De ellos, 6 millones consisten en gastos de personal; 900.000 euros en gastos inventariables, no inventariables y contratas; 6 millones de euros en gastos realizados por estudiantes y 500.000 euros en gastos realizados por los amigos y familiares que visitan a los estudiantes. Cada estudiante gasta al año 4.600 euros de media, de los cuales 3.200 se quedan en la comarca. Un 70% de los estudiantes del Campus cambian su residencia a Gandia o la playa de Gandia mientras cursan estudios universitarios. En el caso de no existir el Campus de Gandia, un 7% del alumnado no hubiera cursado estudios superiores. El Campus de Gandia genera directamente 280 puestos de trabajo y contribuye, en total, a la creación de 950 puestos de trabajo.