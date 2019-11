El Ayuntamiento aprueba su Plan de Estabilización

Aprobado, con la abstención de VOX, el Plan de ordenación de recursos humanos del Ayuntamiento de Jaén. El equipo de gobierno del PSOE y Cs presentaban a pleno municipal la aprobación de este plan que afecta al propio Ayuntamiento de Jaén, pero también a sus organismos autónomos. Casi se rozaba la unanimidad frente a este necesario plan para el consistorio, pero la edil de VOX Salud Anguita anunciaba su abstención durante la votación.

El edil responsable del área, Carlos Alberca, explicaba que "principalmente se culmina la primera fase de gestión del plan de estabilización y consolidación del personal, derivado del acuerdo entre la administración general del estado y los principales sindicatos". Había de plazo hasta diciembre de 2020 para cumplir con un requisito habitual en las administraciones públicas, que no es otro que el empleo temporal del personal del consistorio no supere el 8%. "No se cumple con esta regla, porque hay 800 trabajadores en situación de temporalidad", recordaba Carlos Alberca.

"Y con este plan de ordenación de los recursos humanos no solo se establece un marco de gestión de los mismos a medio y a largo plazo, sino que establece un inicio del procedimiento de estabilización de este personal. En breve se procederá a una oferta de empleo extraordinaria a partir de la cual todos los trabajadores podrán adquirir fijeza y estabilidad", ha dicho el edil socialista.

Bolsas de trabajo

Otro punto, íntimamente ligado con esta cuestión, ha sido el de la propuesta de aprobación inicial del reglamento de funcionamiento de las bolsas de trabajo en el Ayuntamiento y, al igual que en el punto anterior, también en sus organismos autónomos. El edil Carlos Alberca considera que es "una herramienta indispensable para la gestión y organización de los servicios públicos del Ayuntamiento".

"A pesar de que hay mucho personal, también hay lugares donde la necesidad es imperiosa y muy urgente. Y muchas veces no tenemos capacidad para resolver esa necesidad que coarta un poco la organización del ayuntamiento y la prestación de los servicios públicos por bajas temporales o jubilaciones que no pueden cubrirse hasta un nuevo presupuesto. Esto permitirá la incorporación inmediata de trabajadores que cubran estas necesidades urgentes", informaba el edil Carlos Alberca.

Un nuevo edil

Ya ha jurado su cargo, como nuevo concejal del PP, Manuel Palomares Herrera / Radio Jaén

Además, en el pleno municipal celebrado este viernes en el consistorio de la capital jiennense, ha tomado posesión del cargo de concejal del Ayuntamiento de Jaén, en sustitución del otrora portavoz del grupo municipal del PP y ex alcalde de la ciudad Javier Márquez, el jóven Manuel Palomares Herrera.