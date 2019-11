VOX persiste en su lucha contra el término "violencia de género". El partido de ultraderecha finalmente ha impedido al Ayuntamiento de Jaén poder aprobar la declaración institucional contra la violencia de género que requería de la unanimidad de todos los partidos representados en el pleno.

Algo en lo que todo el mundo debería de estar de acuerdo se ha convertido en imposible tras la negativa del partido de ultraderecha a avalar esta declaración. A preguntas de Radio Jaén, la portavoz de VOX en Jaén Salud Anguita incluso negaba, minutos antes de la sesión plenaria de este viernes, que ellos sean los causantes de este impedimento e insistían en cambiar el término a violencia intrafamiliar como excusa para su oposición a la declaración institucional.

"No impedimos ninguna declaración institucional, sino que nosotros hemos pedido siempre que se cambie la palabra 'Violencia de Género', porque estamos en contra de cualquier tipo de violencia, y se denomine 'Violencia Intrafamiliar'. No se acepta ese cambio, solamente parece que desde las instituciones se está en contra de un tipo de violencia. Y nosotros, desde VOX, mantenemos que la violencia no tiene género", ha dicho Anguita.

Reacciones

Desde la oposición, a excepción del PP que ha sido bastante laxo al respecto, se ha criticado duramente la posición de Salud Anguita y el partido VOX frente a esta declaración institucional que finalmente ha tenido que aprobarse en forma de propuesta de alcaldía. Les resultaba curioso que, precisamente, sea una mujer la que se oponga a la violencia de género.

Al respecto, la concejala de Presidencia perteneciente al PSOE África Colomo expresaba que "desgraciadamente hay que traerla como propuesta de alcaldía. La declaración institucional contra la violencia de género no ha sido posible por el rechazo a sumarse por parte de VOX".

Su socia de gobierno, María Cantos de Ciudadanos, decía que "es un problema muy grande, un problema unitario, un problema de toda la sociedad. En este caso, la visualización es muy importante. Tenemos que estar todos unidos y no se comprende ciertas actuaciones" en referencia al partido de ultraderecha.

Lucía Real de Adelante Jaén lamentaba "que no haya sido posible una declaración institucional, gracias al grupo municipal de VOX que siente poca empatía por las mujeres víctimas de la violencia de género. Ya que no ha sido posible, tendremos que hacerlo en forma de propuesta de alcaldía".

Sin pronunciarse al respecto de la actitud de VOX en el Ayuntamiento de Jaén, el nuevo portavoz del PP Manuel Bonilla proponía como solución a esta cuestión "que se sustituya la declaración que el equipo de gobierno propone por una declaración institucional que se va a llevar en las 8 Diputaciones de Andalucía".