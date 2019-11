"Nadie se va a relajar, porque como saques pecho, te lo meten para dentro"

A Josu Uribe le preocupa “todo” del partido del domingo en Chapín ante el Conil. Para el entrenador asturiano, “es un encuentro que nos puede llevar al primer puesto y nos hace mucha ilusión pelear ese partido. El equipo lleva una dinámica buena y queremos continuar así, pero esto es muy largo”, advierte a ante los periodistas.

El preparador xerecista quiere sumar “el mayor número de puntos posibles en estos partidos antes del parón el día 6, para tener esa semana tranquilos y estar ahí arriba bien posicionados”.

Javi Casares sigue de baja y además, por sanción no podrá contar con Amin y Adri Rodríguez, ésta última “muy importante para nosotros, porque nos da mucho recorrido, mucho trabajo y mucha recuperación en campo contrario, pero es lo que hay, son dos bajas que esperemos no notar”.

Confía Uribe en que nadie se relaje en un partido sobre el papel más fácil que el del Ceuta, “quienes crean eso se equivocan, yo no me relajo nunca y no dejo relajarse a nadie. En la vida, como saques pecho, te lo meten para dentro con una facilidad tremenda, así que la humildad, el esfuerzo y el trabajo es lo que lleva al éxito”.