Dos pájaros de un tiro

El pasado dos de agosto, el número dos del PP, Teodoro García Egea, vino a León para presidir el Comité Ejecutivo Provincial en el que su protegido José Miguel González pasaría a ocupar la secretaría general del PP leonés.

Dicho y hecho. Con la ayuda de Génova y la suerte de cara, en poco más de tres meses JM pasa de la música a la actividad política, se convierte en diputado nacional por la circunscripción leonesa y parecía destinado a dirigir la resurrección del PP en León.

Pero las mentiras tienen las patas cortas. Y desde ayer, gracias al digital Leonoticias, sabemos lo que un montón de militantes de este destartalado partido en León ya conocían: Que JM, que hacía constar el título de Licenciado en Derecho en su curriculum, estaba mintiendo. Porque nunca terminó tal carrera y el título mostrado con los supuestos méritos académicos es una pura falsificación.

Ya es casi invierno, pero el murciano García Egea debería ofrecer una explicación –también presencial, como en verano- a los militantes y votantes del PP para saber la milagrosa fuente donde bebe para nombrar sus peones.

PD. Acabo de ver que el alcalde de León, aún bajo las siglas socialistas, se tira al fácil populismo que usan los nacionalistas para embarrar intelectualmente la tarea y los debates políticos. Ni estaba en su programa electoral abanderar el leonesismo, ni su partido cuestiona de tal modo el mapa autonómico, ni son ciertas las afirmaciones históricas que airea.

El penúltimo y paranoico canutazo del alcalde Díez reivindicando el LeónSólo, -él sabrá qué diablo le dicta este guión- suena poco a socialista y mucho a los Morano, Torra o Ibarreche de turno.

Tal vez aún no lo sabe, pero ésta ciudad –después de tantos años perdidos- lo que de verdad no necesita es otro charlatán que la use para medrar en beneficio personal.