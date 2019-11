Afean a una concejal de Vox por querer poner un cartel en el que se leía "la violencia no tiene género"

La portavoz de Vox en el ayuntamiento de Murcia retrasa el inicio de una comisión técnica sobre violencia de género al llegar con un cartel en el que se leía “la violencia no tiene género” y ser conminada a retirarlo por todas las concejalas presentes

Inmaculada Ortega había sido invitada como el resto de concejalas de los grupos municipales a participar en esa comisión, que era de carácter técnico, para el seguimiento de la violencia de género en el municipio de Murcia.

Ortega se ha presentado en la comisión poniendo en la mesa un cartel en el que se leía “la violencia no tiene género”. La concejal de servicios sociales, Pilar Torres, le ha afeado el gesto, señalando que ese no era el lugar y que podía expresar sus ideas, como todo el mundo, en la fase de ruegos y preguntas. Protestas a las que se han unido el resto de concejalas de los grupos, entre ellas, Clara Martinez, de Podemos, que señala que “todas hemos han coincidido en que ese cartel no procedía y ha ocurrido lo que tenía que pasar con estos discursos de odio, que a la ultraderecha hay que arrinconarla. No podemos tolerar discursos negacionistas que nieguen los derechos de los más vulnerables, en este caso de las mujeres”.

El acto se ha reanudado, tras comenzar con un retraso de 40 minutos, y en el mismo se ha abordado una campaña de sensibilización en los comercios y los datos sobre violencia de género en el municipio de Murcia.