Os segredos dos seguros para as mascotas que poucos coñecen

Este tipo de seguro é un dos menos coñecidos. Evidentemente, está destinado a animais de compañía, cans e gatos dende os 3 meses ata 9 anos. Non so pode cubrir a Responsabilidade Civil (danos a terceros), senon tamén outras garantías moi interesantes como a asistencia veterinaria en caso de enfermidade e accidente, danos por roubo ou extravío, gastos de sacrificio, estancia en residencia por falecemento ou hospitalización do propietario, defensa xurídica, etc.

Os requisitos que deben cumpliar as mascotas son: estar identificados con microchip e ter o día o calendario de vacunacións. A maiores, aportar unha valoración do animal que en caso de ser superior a 300 €, supoñerá tamén o deber de acreditar pedigrí, factura de compra, premios obtidos, etc. Exclúense os animais valorados en máis de 12.000 €, aqueles que xa están enfermos e os destinados exclusivamente para a caza.

De todas formas hai comunidades autónomas nas que o funcionamento destes seguros é distinto. En algunhas, os cans, que polas súas características raciales poden ser aptos para o adiestramiento de guarda e defensa (doberman, dogo argentino, rottweiler...) se lles esixe un seguro a maiores de outras licencias e rexistros.

Hoxe en día, o coste medio de mantemento dun can é de 814 €/ año e de 537 €/ para un gato. Por iso, contratar un seguro na modalidade completa con asistencia veterinaria, danos por roubo e extravío, gastos de sacrificio, ou defensa xurídica, garantiza protección frente a determinadas continxencias inesperadas como roubo, pérdida ou accidente. Tamen aporta tranquilidade para os propietarios ao poder ofrecer en todo momento a nosa mascota o mellor coidado posible.