Este sábado día 23 de noviembre, la piscina Rosario Dueñas será escenario de la primera competición de Natación Artitísca de la temporada con la primera jornada de figuras alevín e infantil y el campeonato de rutinas técnicas junior. A este campeonato participarán cerca de 150 nadadoras de distintos clubs de Galicia.

C. N.Portamiñá, C Galaico Sincro Pontevedra, R.C. Náutico Vigo, C. Sincro Ferrol, C.Coruña y el anfitrión Sincro Ourense.

Este evento se desarrollará en dos sesiones, por la mañana en figuras y por la tarde en rutinas.

El Sincro Ourense, competirá en todas las modalidades con 29 nadadoras. La competición acabará con entrega de medallas de la modalidad de rutinas junior.

Este campeonato será el antesala del tercer campionato de España de figuras y rutinas técnicas junior que se celebrará en Madrid a finales de mes, al que Sincro Ourense acudirá con los equipos infantil y junior.