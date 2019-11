Cinco meses sin agua, demandados por usar una fuente y al borde del desahucio en Palencia

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Palencia cuenta, para reivindicar que el Ayuntamiento convoque la Mesa de la Vivienda, la historia de Juan Carlos, casado y padre de dos hijas muy pequeñas. Vive de alquiler en un barrio de la capital, y nada más llegar tuvo que hacer frente a una deuda de luz de 557 euros dejada por anteriores inquilinos, además de hacerse cargo de arreglos y reparaciones de albañilería.

También le llegó una factura de 652 euros del agua, el equivalente a 65 millones de litros que la famila de Juan Carlos no había gastado. La empresa le explicó que en nueve años había leído dos veces el contador de la vivienda. Al avisar al dueño de la casa, este liquidó la deuda yu canceló el contrato, cerrando el suministro. La familia lleva cinco meses sin agua. Tras optar por tomarla de una fuente pública, y siempre según la Plataforma denunciante, "la empresa de agua les ha demandado por uso de instalaciones públicas, por sustraerla de un punto público", según se recoge en un comunicado.

Ahora, la familia está al borde del desahucio y "lo único que pide Juan Carlos es un alquiler asequible de no más de 200 ó 250 euros". Es una familia sin ingresos por trabajo, el padre tiene más de 45 años, actualmente cobra la prestación por desempleo que se acabará en cuatro meses y luego tendrá que vivir con la ayuda de 426 euros. Es por este tipo de casos por lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que no hay alquileres sociales en la ciudad. Hay familias en infraviviendas y "a la administración parece no importarle". Exige la convocatoria de la Mesa de la Vivienda.