Un total de 10 proyectos finalistas seleccionados en la I Feria de Emprendimiento de Palencia

Un total de 10 proyectos de nueva creación se han seleccionado en la I Feria del Emprendimiento de Palencia, una cita que pretenede dar a conocer la experiencia de importantes y reconocidos empresarios para apoyar a quienes se animan a emprender en Palencia en un intento de frenar la salida de los jóvenes de nuestra provincia para buscar una salida laboral y así frenar la despoblación. Todos los proyectos presentados están relacionados con las nuevas tecnologías, el impacto en el medio ambiente y la sostenibilidad.

La Biblioteca Pública de Palencia acoge durante dos días la I Feria de Emprendedores de Palencia, con la que se pretende impulsar la actividad económica y que los jóvenes puedan instalarse en nuestra provincia para luchar así contra la despoblación. se ha contado con la Asociación de directivos y empresarios de Palencia en Madrid para tratar de aportar, no sólo ideas y experiencias, sino nuevos hechos y proyectos, como los diez finalisatas seleccionados para poder llevarlos a cabo y que se conviertan en realidad. Ponentes de renombre como los de Antonio Catalán, responsable del grupo AC Hoteles o Clemente González Soler, presidente de Alibeico, han puesto de manifiesto que no se puede esperar a vivir de los gobiernos, mucho menos con la situación que se vive en España, y que a mejor opción de futuro es la de emprender y apostar por nuevos negocios. Han valorado positivamente tanto la situación geográfica de la provincia, como las infraestructuras y la implantación de alguna de las empresas más punteras en su sector como Renault, Gullón o empresas cafeteras. Una iniciativa que no quiere quedarse sólo en palabras sino traer hechos y nuevas oportunidades de futuro.