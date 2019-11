Una cadena humana para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica

Centenares de personas han conformado una cadena humana, desde la sede de la Delegación de Gobierno hasta las Torres de Serranos en València, para reclamar una financiacion autonómica y unas inversiones justas para con la Comunitat Valenciana.

Una simbòlica cadena humana amb representants de les entitats que conformen la Comissió pel @finan_just abraça un pedaç del centre del cap i casal, entre Delegació del Govern i les Torres de Serrans, per a dir alt i clar que volem un justícia redistributiva pic.twitter.com/yp8RIavxyO — CCOO País Valencià (@ccoopv) November 22, 2019

Eva Blasco, presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Valencia, ha leído parte del manifiesto en el que se urge a que cuando haya gobierno se inicie de manera inmediata el proceso para la negociación con los partidos y las autonomías y conseguir un acuerdo cuanto antes. Eva Blasco afirma que los valencianos estamos en situacion de desventaja.

En la cadena han participado representantes de Ciudadanos, de Compromís y del PSPV. Igual que hace dos años, en la primera manifestación de la Plataforma per un Finançament Just, no ha acudido nadie del Partido Popular.

El conseller de Hacienda Vicent Soler, presente en el acto, espera que mientras llega la reforma del sistema el gobierno debería aprobar el déficit asimétrico para la Comunitat. Soler destaca que la valenciana es la única autonomía que está en la calle reivindicando el cambio del modelo.

Y el Delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio comparte la reivindicación de la Comunitat pero afirma que ahora lo prioritario debe ser conseguir que haya un gobierno en Moncloa cuanto antes.