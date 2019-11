"Colaboro con el Banco de Alimentos porque yo también lo necesité y me lo dieron"

En medio del Alcampo de Coia, un año más, coincidiendo con la Gran Recogida, me planto con un micrófono y una cámara para buscar gente que colabore con el Banco para preguntarles aquello de “¿por qué colabora usted?”. Y sí, esperaba las respuestas de cada año, porque además todas son ciertas: “porque mañana podrías ser tú”, “porque hay que ser solidario”, “porque hay gente que lo necesita”... Pero este año encontré una diferente: “porque yo también lo necesité y me lo dieron y ahora….” La pronunciaba una señora, que pensé, podría ser mi madre, mi tía, podría ser usted. Con la emoción no terminó la frase. Una frase no terminada en medio de las lágrimas que engloban todo los que significa el Banco de Alimentos. Lágrimas por lo que pasó, lágrimas por haberlo superado, lágrimas por los que están todavía en esa situación. No acabó la frase pero esas lágrimas lo dicen todo. De hecho yo, como periodista sorprendida, y tengo que reconocer que emocionada, le saqué el micrófono. Fue un acto reflejo. Por pudor. Me olvidé de que eso era para una noticia y sin más le di las gracias, por esa sinceridad tan impropia de estos tiempos.

Y con esto, el pudor desaparece, porque ella engloba el significado y la función del Banco de Alimentos y lo que veníamos a decir en esta noticia: que durante todo este viernes y también durante toda la jornada del sábado los voluntarios del Banco de Alimentos seguirán en 160 supermercados de toda la provincia. Porque como esta señora estuvo una vez hay 20.000 personas que dependen del Banco y de las ONG que se nutren de él.

Si son de los que no se pierden en encendido de las luces, y su intención, como en otros años, es contribuir en esta campaña recuerden hacerlo antes.